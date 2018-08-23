Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM 24 Ağustos Cuma AKTÜEL kataloğunda neler var, BİM'de bu hafta indirimli ürünler neler, BİM aktüel liste, BİM'de ki haftanın fırsat ürünleri neler? Her hafta Cuma günü indirimli ürünlerini müşterilerin beğenisine sunan BİM marketler zincirinde bu hafta da çok cazip ürünler mevcut. Bim bu hafta da aktüel kataloğundaki indirimli ürünlerini yayınladı. Vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip edilen kampanyalı ürünlerde bu hafta neler var, BİM 24 Ağustos Cuma kampanyalı ürünler neler? BİM aktüel listede neler var? İşte detaylar...