Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Ağustos Cuma BİM Aktüel... Bu hafta BİM'de indirimli ürünler neler? BİM'deki inidirimli ürünler, bu cuma BİM'de hangi ürünler var, BİM aktüel kataloğu... Her hafta cuma günü indirimli ürünleri satışa sunan BİM'de bu hafta da büyük fırsatlar var. Her cuma indirimli ürünleri ile vatandaşları kendisine çeken BİM teknolojiden, ev aletlerine cazip ürünlerle yine kapısında kuyruklar oluşturcak. İşte 31 Ağustos Cuma BİM Aktüel'de indirimli ürünler kataloğu...

BİM Aktüel katalogda neler var?

31 Ağustos-7 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel indirimli ürünler listesinde yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. En güzel ve kaliteli ürünleri tüketicinin hizmetine uygun fiyat seçeneği ile sunan BİM, vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilen marketler arasında yer alıyor. BİM, her zaman satışta bulundurduğu ürünlerin yanı sıra haftalık olarak da aktüel ürünleri tüketicinin beğenisine sunuyor.

31 Ağustos’ta satışa sunulan ürünler arasında1099 TL fiyarı ile Keysmart 40’ Full Hd Dahili Uydu Alıcılı Led Televizyon öne çıkıyor.

HD çözünürlüğe sahip televizyonlara göre tam 2 kat daha fazla piksele sahip FHD televizyonlar çok daha gerçekçi ve doğal bir seyir deneyimi sağlıyor.

Broşürde modern tv ünitesi 6 taksit imkanı ile 75 TL’ye, ahşap ayaklı kalpli puf 75 TL’ye, Fakir marka 1 litre toz haznesine sahip Dik Durabilen Süpürge Lucky 109 TL’ye, Fakir marka Maksimum 2600 watt özelliğine ve seramik tabana sahip buharlı ütü 2 yıl garanti fırsatı ile 99,90 TL’ye, 2300 Watt, 2 kademeli hız ayarı ve soğuk fön düğmesi özelliklerine sahip Fakir marka saç kurutma makinesi 49,90 TL’ye satışa sunuluyor. 6’lı Papatya Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 14,90 TL fiyatı ile, 12 Parça Papatya Desenli Çay Seti 19,90 TL fiyatı ile, Papatya Desenli Su Seti 5 Parça 9,95 TL fiyatı ile, LAV marka 3’lü Fresco Saklama Kabı 17,90 TL fiyatı ile broşürde yer alıyor.

BİM 7 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA

Orta okul çantası 23,50 TL’den, Lisanslı çekçekli çanta 28,90 TL’den, lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 24,90 TL’den, 5 bölmeli kitaplık 6 taksit seçeneği ile 75 TL’den, okul ayakkabı 23,50 TL’den, spor ayakkabı 23,50 TL’den satışa sunuluyor. Broşürde birçok kırtasiye malzemesi de bulunuyor. A4 160 yaprak spiralli defter 6,95 TL fiyatı ile, 120 yaprak spiralli sert kapak defter 4,95 TL fiyatı ile, a4 160 yaprak bloknot 8,50 TL fiyatı ile, A4 baskılı 99 kapak defter 2,75 TL fiyatı ile broşürde yer alıyor.