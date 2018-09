Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ekrem Açıkel 24 yıl önce mesleğe TGRT Haber’de ‘merhaba’ dedi... Ses getiren haberleri, heyecanlı ve coşkulu anlatımıyla Açıkel, sürekli dikkat çekti. Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Açıkel, ana haber bültenlerinin bir dönem âdeta yıldızı oldu. Tecrübeli televizyoncu yaklaşık çeyrek asır önce başladığı TGRT Haber’de şimdi Ana Haber bültenlerini sunacak. Peşinde olduğu her haberde derin kulis bilgileriyle izleyenlerin karşısına çıkan Ekrem Açıkel bu başarısını Ana Haber’de de sürdürmek istiyor. Bugün saat 19.45’te TGRT Haber seyircisi ile buluşacak olan Açıkel’le bir araya geldik ve hedeflerini konuştuk. Başarılı televizyoncunun açıklamaları özetle şöyle...



¥ Yıllar sonra tekrar TGRT’ye dönmek ne hissetttirdi. Farkı duygular olsa gerek...

Kendimi yuvamda hissediyorum. Ailemden bazılarının burada olduğunu bilmek rahatlatıcı... Yeni bir yerde başlamış gibi değil ‘Nerede kalmıştık’ cümlesini kuruyorum. Bambaşka bir duygu içindeyim.



‘TOZ YUTARAK’ GELDİM

¥ Neler katmayı düşünüyorsunuz, nasıl bir format...

Ülkemizin habercilik anlamında bir yorgunluk yaşadığını düşünüyorum. 4-5 yılda bir format değişikliği ve yeni bir soluk istiyor. Dinamik bir format getireceğiz. Seçici olacağız. Günün manşetlerini verip güne son noktayı koyacağız. Haberi izletmeyeceğiz yaşatmaya gayret edeceğiz.



¥ Haber spikeri olma idealiniz var mıydı?..

Rahmetli Mehmet Ali Birand gibi biriyle çalıştığım için yüreğimin bir yerinde o dönem daima vardı. Ama öyle kişilerin yanında bir hayaldi. Muhabirlikte belli bir aşamaya geldikten sonra gerçekten insan ister istemez başka yerlere evrilmeyi düşünüyor. O koltuğa oturmak istiyordum. Zaten bizim o dönemdeki muhabirler şu an bayrağı devralmış.



¥ Büyük emek ve sorumluluk isteyen bir iş...

Bunun farkındayım. Muhabirler gün boyu koşturup en güzeli yakalama peşindeler... Onların çalışmalarını en güzel şekilde aktaracağım. Çünkü o arkadaşları en çok ben anlarım. Sahadan sokaktan gelmiş birisiyim. Sırtım terli ve toz yutarak geldim. 21 yıl aralıksız muhabirlik yaptım. Muhabirlerimizin başarılarını parlatıp isimlerini sık sık dile getireceğim.



¥ Bir aksesuarınız öne çıkacak mı?..

Görselliğin değerli olduğunu biliyorum ama sunacağınız haberin önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. İçimiz renkli onu sunuma aktaracağız.



EN BÜYÜK HAYALİM...

¥ Temel gayeniz ne olacak...

Toplumun tüm kesimlerine el uzatıp dertlerini ekrana yansıtmak... Özelikle hayat, eğitim ve ekonominin üstüne gideceğim. Tatlı bir maraton olacak. Her gün sabah karne aldığımız bir koşu. İzlenmesi yüksek bir bültenle yılarca devam etmek en büyük hayalim. Haber toplama değil ayıklama sanatı. Ne verdiğinizden çok ne vermediğiniz önemli. Her haber merkezlerine günde 3.500 haber düşüyor. Biz bunları 20-25’e düşüreceğiz. İzlenmek istiyorsak iyi ayıklama şart.



¥ Habere yorum katacak mısınız?..

Yorum demeyelim ama... Bazı haberlerde fikrimizi iyi insan perspektifinden aktarmayı planlıyorum. Gördüğümüz aksaklıklara not düşeceğim.



¥ Sosyal medyanın haberlerinize katkısı olacak mı?..

Kesinlikle görmezden gelmek mümkün değil... Ama sosyal mecralara ben sözün şehveti diyorum. İnsanlar bir anda kontrolünü kaybediyor. O yüzden oralardan gelen paylaşımlara iyi bir ayıklama yapmak gerekir.

O ANNEYİ HATIRLADIKÇA AĞLIYORUM

¥ Unutamadığınız bir haber desem…

Mesleğe ilk başladığım yıllar... Sabahın ilk ışıkları Eyüp’te iki kız kardeş önlükleri giyip el ele tutuşmuş okula giderken trafik kazasında ölüyor. Ben olay yerine gittiğimde kimse yoktu. O an çığlıklar içinde koşup vaka mahalline gelen annenin o anlarını unutamıyorum. Gözlerim dolmuştu. Bir de Esenler katliamı... On kişinin öldüğü yere ilk ben gittim. Cesetler dağılmış vaziyette idi.



¥ Türkiye’de habercilik ve süregelen değişimler...

Eskiden büyük isimler vardı. Aynı anda birçok tecrübeli ismi ekranda haber aktarırken görüyorduk. Onların tecrübelerini ekranda hissedebiliyorduk. Şimdi hızlı tüketme var. Ve bir an önce haberi vereyim telaşı var. Gündem gözümüzden hızlı akıp gidiyor. Gazeteciler buna kendini fena kaptırmış. Bazı haberleri mercek altına almanın gerektiğini düşünüyorum.

RAKİPLER ARASINDAN SIYRILACAĞIM

¥ Rakipler ve rekabet çok...

Rakipler gerçekten var. Ama onların varlığı sizi geliştirmeye yönlendirir. Çoğu da arkadaşım. Farklı bir şey yaptığınız zaman insanlar sizi zaten buluyor. Rakipler arasından sıyrılacağımızı düşünüyorum. Pasta küçük ve herkes kendine bir yer kapmaya çalışıyor. Böyle önemli bir ulusal kanalın ana haber saatinde olmayı herkes ister. İmrenilmeyi, kıskanılmayı bekliyorum ama haset de yıkıcı bir duygudur.

PARLAYAN MARKAYI DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIM

“TGRT Haber bir marka... Türkiye’nin ilk özel televizyonlarından biri... Kanal algısı ortada ve milyonların aklında var. TGRT Haber bir alışkanlık aslında. İşimiz o noktada kolay. Parlayan bir markayı daha da üst seviyelere taşımak istiyorum. Var gücümle çalışacağım. Bizi yalnız bırakmayın...”