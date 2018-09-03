Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar kitabını yazarken hangisi olduğu için yayıncısına 2 aylık çalışmasının boşa gittiğini söylemiştir?

Soru : John Steinbeck Fareler ve İnsanlar adlı kitabını yazarken hangisi olduğu için yayıncısına 2 aylık çalışmasının boşa gittiğini söylemiştir

A- Final kısmını fareler kemirdiği için

B- Üzerine kahve döküldüğü için

C- Evdeki hizmetçi kitabı çöpe attığı için

D- Köpeği kitabın taslağını yediği için

Fareler ve İnsanlar, ( Türkçe : Fareler ve Erkekler ), Nobel Edebiyat Ödülü Sahibi yazar John Steinbeck tarafından yazılmış bir roman. İlk defa 1937 Yılında yayınlanan eser, iki gezgin çiftlik işçisi Olan George Milton ettik Lennie Small'un Büyük bunalım sırasında Kaliforniya 'da yasadiklari trajik Olayları anlatır. 1920'lerde darbe de evsiz gezici bir çiflik işçisi olan Steinbeck'in kendi deneyimleri dayanan romanlasının başlığı, Robert Burns 'ün Bir Fare (Bir Fareye) isimli şiirinden yaptı. Scots dili yazılan şiirin sıkça alıntılanan iki dizesi şöyledir: "En iyi düzenlenmiş şemalar" fareler "bir erkek / Gang aft agley (En iyi yapabilir farelerin ve insanların / Aşırı ters gider"). ABD'nin de orta öğretimde okunması zorunlu kitaplardan biri olan Fareler ve İnsanlar , karakterlerin saldırgan ve bayağı dili ile gittikçe sansüre hedeflenmiş , Amerikan Halk Kütüphanesi Derneği'nin 21. yüzyılın en fazla sorgulanan formu bulunuyor . Kaynak: John Steinbeck Fareler ve İnsanlar adlı kitabını yazarken hangisi olduğu için yayıncısına 2 aylık çalışmasının boşa gittiğini söylemiştir