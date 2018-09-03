Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kutadgu Bilig'in yazarı kimdir?

Soru : Kutadgu Bilig'in yazarı kimdir?

Adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelen yapıtı 1070’te ( 11.yüzyıl ) Yusuf Has Hacip yazmış ve dönemin Karahaniı hükümdarına sunmuştur. Edebiyatımızın ilk mesnevi örneği olan Kutadgu Bilig, 6645 beyitten oluşmuştur. Ayrıca aruz ölçüsüyle oluşturulmuş ilk yapıttır. Siyasetname türünün de ilk örneklerinden sayılır. Bu yapıtta Arapça – Farsça sözcükler de kulla­nılmıştır. Yapıt didaktiktir. Her İki dünyada da mutlu olma­nın yollarını öğretir. Bilginin değerinden, iyi ahlaktan söz eder. Yapıtta iyi, ideal bir devlet yönetiminin nasıl ol­ması gerektiği sembollerle anlatılır. Yöneten ve yönetilenlerin görevleri belirtilir.

Kutadgu Bilig‘de konuşturulan simgesel kişilik­lerden “Gündoğdu” adlı hükümdar, adaleti; “Aytoldı” adlı vezir, mutluluğu; vezirin “Öğütülmüş” adlı oğlu, aklı; “Odgurmuş” adlı bir dindar da yaşamın sonu­nu, yani akibeti temsil eder.