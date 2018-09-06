Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM 7 Eylül aktüel katalog... Bu hafta BİM'de indirimli ürünler neler? 7 Eylül BİM indirimli liste... Her hafta cuma günü indirimli ürünleri satışa sunan BİM'de bu hafta da büyük fırsatlar var. Her cuma indirimli ürünleri ile vatandaşları kendisine çeken BİM teknolojiden, ev aletlerine cazip ürünlerle yine kapısında kuyruklar oluşturcak. 7 Eylül Cuma BİM Aktüel'de indirimli ürünler kataloğu yine fırsatlarla dolu... İşte 7 Eylül Cuma BİM Aktüel kataloğu ve indriim fırsatları...

BİM AKTÜEL OKUL MALZEMELERİ VE KIRTASİYE İNDİRİMLERİ 2018

7 Eylül BİM aktüel kataloğu ile gelecek ürünlerin genel olarak kırtasiye ve okul malzemelerinden oluştuğunu başta da belirtmiştik. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerinden hiçbir zaman ödün vermeyen BİM market bu hafta sizlere şu ürünleri sunuyor;

Ortaokul çantası 23,50 TL

Lisanslı çekçekli çanta 28,90 TL

Lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 24,90 TL

5 bölmeli kitaplık 75 TL

Okul ayakkabısı 23,50 TL

Spor ayakkabı 23,50 TL

Mantar pano 6,75 TL

Spiralli sunum dosyası 9,50 TL

Sunum dosyası 2,50 TL

A4 çıtçıtlı zarf dosya 0,60 TL

13 bölmeli körüklü dosya 7,95 TL

A4 poşet dosya 4 TL

Zımba ve tel seti 2,95 TL

Flüt 3,75 TL

Çocuk termos 19,50 TL

Doğal kokulu bitkisel toka ve rozet 4,25 TL

Metal Pergel seti 3,25 TL

Lisanslı ahşap kalemlik 5,50 TL

Beslenme kutusu 2,25 TL

3 parça yapıştırıcı set 1,50 TL

Silici set 4,45 TL

