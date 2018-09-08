Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1965 yapımı “taçsız kral” filminde metin oktay’a “ya ben ya galatasaray?” diye soran “galatasaray” cevabını alan oyuncu kimdir? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı 1965 yapımı “taçsız kral” filminde metin oktay’a “ya ben ya galatasaray?” diye soran “galatasaray” cevabını alan oyuncu kimdir? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... 1965 yapımı “taçsız kral” filminde metin oktay’a “ya ben ya galatasaray?” diye soran “galatasaray” cevabını alan oyuncu kimdir? sorusu. İşte cevabı...

1965 yapımı “taçsız kral” filminde metin oktay’a “ya ben ya galatasaray?” diye soran “galatasaray” cevabını alan oyuncu kimdir?

Soru : 1965 yapımı “taçsız kral” filminde metin oktay’a “ya ben ya galatasaray?” diye soran “galatasaray” cevabını alan oyuncu kimdir?

A- Gönül Yazar

B- Belgin Doruk

C- Ajda Pekkan

D- Filiz akın

Sorusunun cevabı için tıklayınız

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.