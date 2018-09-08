Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1’de “pit stop” yapan bir aracın dört lastiğinin çıkarılıp takılması rekoru kaç saniyedir? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programında Formula 1’de “pit stop” yapan bir aracın dört lastiğinin çıkarılıp takılması rekoru kaç saniyedir? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... Formula 1’de “pit stop” yapan bir aracın dört lastiğinin çıkarılıp takılması rekoru kaç saniyedir? sorusu. İşte cevabı...

Formula 1’de “pit stop” yapan bir aracın dört lastiğinin çıkarılıp takılması rekoru kaç saniyedir?

Soru : Formula 1’de “pit stop” yapan bir aracın dört lastiğinin çıkarılıp takılması rekoru kaç saniyedir?

A- 0,92

B- 1,92

C- 2,92

D- 3,92

Cevap: 1.92

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.