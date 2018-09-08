Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hangisi, 1963’te ” ses” dergisinin düzenlediği “kapak yıldızı” yarışmasının sonuçlarından biri değildir? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programında Hangisi, 1963’te ” ses” dergisinin düzenlediği “kapak yıldızı” yarışmasının sonuçlarından biri değildir?sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... Hangisi, 1963’te ” ses” dergisinin düzenlediği “kapak yıldızı” yarışmasının sonuçlarından biri değildir?60 bin lira değerindeki 9. sorunun cevabı...

Hangisi, 1963’te ” ses” dergisinin düzenlediği “kapak yıldızı” yarışmasının sonuçlarından biri değildir?

Soru : Hangisi, 1963’te ” ses” dergisinin düzenlediği “kapak yıldızı” yarışmasının sonuçlarından biri değildir?

A- Ediz Hun erkeklerde 1. oldu

B- Ajda Pkekkan 1. oldu

C- Cüney Arkın 2. oldu

D- Hülya Koçyiğit 2. oldu

Cevap: Cüneyt Arkın

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.