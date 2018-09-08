Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, batı tarzı mobilya üretimi yapan marangozlara ne ad verilirdi? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programında 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, batı tarzı mobilya üretimi yapan marangozlara ne ad verilirdi? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, batı tarzı mobilya üretimi yapan marangozlara ne ad verilirdi? sorusu. İşte cevabı...

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, batı tarzı mobilya üretimi yapan marangozlara ne ad verilirdi?

Soru : 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, batı tarzı mobilya üretimi yapan marangozlara ne ad verilirdi?

A- kedi

B- tilki

C- tavşan

D- sincap

Cevap: tavşan

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.