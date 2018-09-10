Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildiğinde hangisi hayattaydı? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı İstanbul, Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildiğinde hangisi hayattaydı? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... İstanbul, Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildiğinde hangisi hayattaydı? sorusu. İşte cevabı...

İstanbul, Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildiğinde hangisi hayattaydı?

Soru :İstanbul, Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildiğinde hangisi hayattaydı?

A- Leonarda Da vinci

B- Cicero

C- Homeros

D- Dante

Sorusunun cevabı: Leonarda Da vinci

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.