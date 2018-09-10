Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TDK'ya göre karınca yiyenin diğer adı nedir? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı TDK'ya göre karınca yiyenin diğer adı nedir? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... TDK'ya göre karınca yiyenin diğer adı nedir? sorusu. İşte cevabı...

TDK'ya göre karınca yiyenin diğer adı nedir?

Soru :TDK'ya göre karınca yiyenin diğer adı nedir?

A- karıncabalığı

B- karıncakuşu

C- karıncaböceği

D- karıncafaresi

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.