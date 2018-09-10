Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığı ile doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığı ile doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir?sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığı ile doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir? sorusu. İşte cevabı...

Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığı ile doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir?

Soru : Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığı ile doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir?



Sorusunun cevabı: Alfred Hithcook

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.