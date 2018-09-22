Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vücuduna oranla en büyük gözlere sahip canlı hangisinin türüdür? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programında 30 bin tltlik soru Vücuduna oranla en büyük gözlere sahip canlı hangisinin türüdür? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz...Vücuduna oranla en büyük gözlere sahip canlı hangisinin türüdür? sorusu. İşte cevabı...

A- mürekkep balığı

B- deve kuşu

C- kurbağa

D- lemur

cevap: A- mürekkep balığı