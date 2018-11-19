Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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A101 22 KASIM 2018 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 19-22 KASIM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu... Gıdadan giyime, teknolojiden ev aletlerine yüzlerce ürün listelenmiş...

A101 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 19 Kasım kataloğunda 2,5 litre Sütaş ayran 7,75 yerine 6,45 TL'den satışta. Bendo irmik ise 1,25 TL'den satışta!

A101 23 Kasım indirimlerinde General Mobile GM 8 cep telefonu 849 TL ile satışa sunuluyor!

A101 19 Kasım indirimli ürünler arasında ise yüzey temizleyici, pasta sosu, bitki çayı çeşitleri gibi birbirinden farklı ürünler mevcut!

A101 bu hafta indirimli ürünler arasında tüm cam mutfak ürünleri de mevcut! A101'de bu hafta tüm can ürünler yüzde 20 indirimli.

Bu hafta A101'lerden 10 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm müşterilere Elseve şampuan çeşitleri 12,45 TL yerine sadece 5,95 TL

İşte A101'de bu hafta 19-23 Kasım tarihleri arasında indirimde olan tüm ürünler!

A101 19-22 KASIM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

A101 yılın her günü en kaliteli ürünleri en uygun fitaya bulabilirsiniz!

Birbirinden farklı, çeşit çeşit ürünlerde en uygun fiyatlar A101'lerde!

17 Kasım A101 aktüel katalog detayları!

Ülker napoliten sütlü çikolata üçlü alımda 4,50 TL

Pınar lezzet keyfi hindi Büfe salam ikili alımda 17,95 TL

Eti susamlı çubuk kraker 4’lü alımda 4 TL

Scotch Bright Ultra Konfor Bulaşık süngeri ikili 2 al 11,95 TL

Kent boringer Pasta sosu çeşitleri 2 al 17,95 TL

Doğadan bitki çayı çeşitleri 20’li 3 al 9,95 TL

Sirkelim yüzey temizleyici 2 Al 10,95 TL.