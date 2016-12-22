İsmail Sonsuz ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, dün önce milletvekilleriyle ardından da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle bir araya gelerek süreci detaylı değerlendirdi. Milletvekillerinin katıldığı istişare toplantısında AK Parti’nin izleyeceği yol masaya yatırıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Yıldırım’ın, milletvekillerine “Grubumuzu etkilemeye, anayasa değişikliği konusunda provoke etmeye yönelik bir algı operasyonu yürütülüyor. Ancak, birlik ve beraberliğimizi bundan önce olduğu gibi koruyacağız” dediği belirtildi.
Oyuna gelmeyin birliğimizi koruyalım
22.12.2016 - 09:39 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa değişiklik teklifi Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye devam ederken AK Parti’de, teklifin detayları milletvekillerine anlatıldı.
Etiketler : binali yıldırım,binali yıldırım ak parti,
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