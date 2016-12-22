Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, dün önce milletvekilleriyle ardından da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle bir araya gelerek süreci detaylı değerlendirdi. Milletvekillerinin katıldığı istişare toplantısında AK Parti’nin izleyeceği yol masaya yatırıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Yıldırım’ın, milletvekillerine “Grubumuzu etkilemeye, anayasa değişikliği konusunda provoke etmeye yönelik bir algı operasyonu yürütülüyor. Ancak, birlik ve beraberliğimizi bundan önce olduğu gibi koruyacağız” dediği belirtildi.