Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Komisyonu, 22 Kasım Perşembe günü 10 saat 35 dakika, 23 Kasım Cuma günü ise 10 saat 23 dakika çalıştı. Komisyon, hafta sonu da toplanarak 5,5 saat süren bir görüşme yaptı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler, aralıksız 5 gün sürdü ve milletvekilleri 47 saat 42 dakika, Anayasa teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi. Komisyonun 24 Aralık Cumartesi günü yaptığı toplantıda, Ak Parti'li milletvekilleri, "teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin açıklığa kavuştuğu, bir konu üzerindeki görüşmelerin ilanihaye devam etmesinin mümkün olmadığı, görüşülen konunun da vuzuha kavuştuğu gerekçesiyle" yeterlilik önergesi verdi.CHP'nin karşı çıkması üzerine salonda kavga çıktı. Yaşanan kavganın ardından teklifin görüşmeleri, bugün yeniden başladı.

SALONDA TARTIŞMA ÇIKTI

Komsiyonsaat 11.00'da toplandı CHP ve HDP kifayeti müzakere önergesi oylamasının tekrarını istedi. Mustafa Şentop'un “Bir teklifin geneli üzerindeki müzakereler ne kadar sürebilir? Ne kadar sürerse yeterli olur. Kaç kişi konuşursa olgunlaşmış olurö sözlerine teklifin geneli üzerinde görüşmelerin devam etmesini isteyen CHP'li üyeler tepki gösterdi. AK Parti ve CHP'li üyeler arasında uzun süre tartışma yaşandı. CHP'li milletvekilleri slogan attı. AK PArtili milletvekilleri ise bu durumu alkışlarla protesto etti.

'GEL LAN BURAYA'

Tansiyonun düşmediği toplantıda AK Parti milletvekili Salih Cora'nın kendisine 'terbiyesiz' dediğini iddia eden CHP'li komisyon üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Terbiyesiz sensin. Gel lan buraya" diye bağırdı. Kayışoğlu'nu milletvekilleri sakinleştirdi. AK PArtili milletvekilleri alkışlayarak Kayışoğlu'nun bu davranışını protesto etti.Yaşanan tartışmaların ardından Anayasa Komisyonu'nu toplantısına ara verildi.



ACİL TOPLANTI YAPILACAK

Yaşanan tartışmalar nedeniyle dört partinin grup başkanvekilleri acil görüşem kararı aldı. Grup başkanvekilleri görüşecek.

Cumartesi günü yapılan toplantıda da tartışma çıktı

AK PARTİLİ YILMAZTEKİN: YASAL İŞLEM YAPILACAK

Öte yandan TBMM Anayasa Komisyonu üyesi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından, komisyonda sözlü hakaret ve fiziki müdahaleye maruz kaldıklarını belirterek, gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını söyledi.