Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Kahraman'ın tedavisinin devam ettiği Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Ameliyat sonrası üçüncü gününde Yoğun Bakım Ünitesi'nde izlemine devam edilmekte olan TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın genel durumu iyi seyretmektedir. Bu sabah yapılan tıbbi konseyde Yoğun Bakım Ünitesi'nden çıkarılarak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Hastanın sağlığı açısından ziyaretçi kabul edilmemektedir" denildi.