Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın 23 Aralık 2016'da İzmir Tire'deki SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin açılışında sarf ettiği, "Bu tesis gibi büyük kapasiteye ve modern alt yapıya sahip üretim merkezlerinin sayısını çoğaltmalıyız. Az önce Bingöl'de böyle bir adım atılması konusunu konuştuk, inşallah o süreci de hızlandırmamız lazım. Bingöl gibi bir ilimizde böyle bir entegre tesisin kuruluyor olması şüphesiz ki hem istihdam sağlayacak hem üretim sağlayacak böylece oralar da ayağa kalkacaktır." şeklindeki sözlere, SÜTAŞ Genel Müdürü Muharrem Yılmaz'ın da olumlu yanıt vermesi Bingöllülerde heyecan oluşturdu.

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların yüzde 70'inin hayvancılıkla geçimini sağlığı kentte, günde yaklaşık 50 ton süt üretildiğini söyledi. SÜTAŞ gibi büyük bir firmanın kentte yatırım yapmasının sadece Bingöl'e değil, tüm bölgeye katkı sağlayacağına işaret eden Koç, "SÜTAŞ'ın Bingöl'e yatırım kararı alması memnuniyet verici. Bingöl'de hayvancılığın gelişmesi ve sütün satılması için büyük bir sanayi firmasının olması gerekiyor. Bu kararın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.

Gelen yatırımcılara sahip çıkmaları gerektiğini dile getiren Koç, yatırımın gelmesiyle kentin her alanda gelişeceğini kaydetti.

'BU YATIRIM BÖLGEDEKİ 22 KENTE KATKI YAPACAK'

Bingöl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu da SÜTAŞ’ın Bingöl'e yatırım kararı almasını son derece sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Yatırımın hem istihdama hem de hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sunacağına dikkati çeken Kaysadu, "Uzun zamandır sivil toplum kuruluşları ve Bingöl halkı olarak bu yatırımın kente gelmesi için çok emek verdik. 4 yıl aradan sonra verilen bu kararla Bingöl halkı olarak çok mutlu olduk. Bölgemizdeki 22 kente bu yatırım katkı yapacaktır. Böylece hayvancılık gelişir, istihdam imkanı sağlanır." ifadelerini kullandı. Kaysadu, bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

'BİNLERCE İNSANIMIZ DOĞRUDAN VE DOLAYLI İSTİHDAM EDİLECEK'

Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaarslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bingöl'ü unutmamasının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Karaarslan, Bingöl coğrafyasının hayvancılığa elverişli olduğunu belirterek, "SÜTAŞ'ın yatırımıyla Bingöl’deki hayvan varlığı ciddi oranda artacak, binlerce insanımız doğrudan ve dolaylı olarak istihdam edilecek." diye konuştu.

'İNŞALLAH EN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞİR'

Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Butaku, SÜTAŞ'ın yatırımı sayesinde özel sektörün de Bingöl'e ilgi göstereceğini söyledi. Havalimanı, üniversitesi, çevre illerle bağlantı yolları ve altyapısıyla kentin yatırıma uygun olduğunu vurgulayan Butaku, "Cumhurbaşkanımızın bu yatırım sözünü alması bizi heyecanlandırdı. SÜTAŞ gerçekten ilimiz ve bölgemiz için çok önemli bir yatırımdır. İnşallah en kısa sürede gerçekleşir." şeklinde konuştu.

Yerel yöneticilere seslenen Butaku, bürokratik sürecin hızlıca işletilerek yatırımın bir an önce gerçekleşmesini istedi.

Butaku, SÜTAŞ tesisinin Bingöl'e ve bölgeye önemli katkı sunacağını aktardı. Vatandaşlardan Ahmet Buğu da yatırım kararını çok olumlu bulduklarını söyledi. "Yıllardır bu yatırımı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız destek verdi, inşallah bu yatırım gerçekleştirilecek." diyen Buğu, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Lütfü Karınçu da SÜTAŞ'ın yatırımının kent için büyük bir fırsat olduğunu, istihdama önemli katkı sağlayacağını ifade etti. SÜTAŞ tarafından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın girişimleri sonucu söz konusu yatırım için karar alınmış, ancak çeşitli gerekçelerle yatırımın gerçekleştirilmesi ertelenmişti.