Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ali Osman Kurtcu, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim 2013 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisinin Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini belirterek, “İnandığımız milli, İslami, sivil, siyaset anlayışının; bulunduğumuz yöremizde, ilçemizde, şehrimizde, ülkemizde ve bütün Türk-İslam alemi ve insanlığa hakim olması için gayret ettik” dedi.

Doğru ve hak bildiklerini en gür sesle ifade etmeye her zaman gayret ettiklerini söyleyen Kurtcu, “Doğruyu hakkı ifade eder iken, polemiğe girdiğimiz, tartıştığımız, sürç-ü lisan ettiklerimiz var ise haklarını helal etsinler. Teşkilatımızın çalışmaları iyi niyet içerisinde, partimizin fikrimizin inkişafı gayesi ile sırf rızayı bari için gerçekleştirilmiştir. Geçen bütün süre içerisinde yaptığımız ettiğimiz bütün iş ve eylemler doğru olması, hak olması için gerekli istişareleri tastamam gerçekleştirdik. Çıkan sonuçlara göre hareket ettik. Şehrimizin sivil toplum kuruluşlarına, resmi ve tüzel kişiliklere, köy ve mahalle muhtarlarımıza, yerel siyasetçilerimize, her düşünce ve fikre sahip memleket sevdalılarına, yerel basınımızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

MHP kurultay sürecinin başladığını hatırlatan Kurtcu, şunları kaydetti: “Kastamonu'muzun demokratik sivil ve milliyetçi siyaseti kendine ilke edinen MHP'ye müsbet katkı sağlamak, teşkilatımızın bütün ülküdaşlarımızın, eşit şartlar altında yarışabilecekleri imkanı ortaya koymak amacıyla MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığından istifa etmiş bulunuyorum. Amacımız ve gayemiz fikrimizin iktidar olası için gerektiğinde makam, mevkii derdi içinde olmayarak ülküdaşlarımızın kardeşlik hukukunu, ortak aklı ve meşvereti hakim kılmaktır. Türk Milletinin ilelebet yaşaması, yaşatılması, bir ve bütün Türk Dünyası Turan hedefimizin gerçeğe dönüşmesi için ortaya koyduğumuz mücadele cehdi sonsuza kadar sürecektir. İstifamızın herhangi bir şekil ve surette fikrimizden partimiz ve davamızdan zerre kadar farklılaşmaya sebebiyet verecek mülahazalardan uzaktır.”