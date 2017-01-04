Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Kurul’da milletvekillerini iç güvenlik konusunda bilgilendiren Soylu, şunları kaydetti: “PKK ile mücadelede girilemez denilen sözde barınma bölgelerine girildi. Sadece son 3 ayda 5 bin 826 operasyon gerçekleştirildi. Kış aylarında terörü çaresiz bırakmak zorundayız diye yaklaşık 125 üs bölgesinde operasyon planladık. 2016 yılında şu ana kadar 57 bölgede 85 operasyon yapıldı. 2016 yılında bu bölgede tespit edilen 485’i son üç ayda, 805 sığınak, barınak kullanılmaz hale getirilmiştir.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını ekonomilerini düzeltici savaş olarak değerlendiren dünya, Ortadoğu’yu da ekonomilerini düzeltici bölge olarak görme gibi küresel bir yanlış içindedir. Ancak Türkiye bu ataklara her seferinde kendi medeniyet kodlarıyla, Anadolu’nun medeniyet kodlarıyla cevap vermiştir.”