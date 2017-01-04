Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya’nın istifasının kabul edildiğini açıkladı. MHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. İstifası Genel Merkezimizce kabul edilmiştir” denildi.
MHP'de Atilla Kaya’nın istifası kabul edildi
04.01.2017 - 19:35 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya’nın istifası kabul edildi
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435207 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/435207.aspx
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