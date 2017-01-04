Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya’nın istifasının kabul edildiğini açıkladı. MHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. İstifası Genel Merkezimizce kabul edilmiştir” denildi. 