Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiller, cevabında, Refah-Yol Hükümeti’ne yönelik FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinde yer alan “Beceremediniz artık bırakıp gidin” manşetini, o günün şartlarında basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdiğini, ancak geriye baktığında FETÖ’nün duruşunun basın özgürlüğü dışında bir yanı olduğu kanaatine vardığını söyledi.

“Birtakım dış odakların ve çevrelerin bu örgütü maşa olarak kullanmak üzere koruduğu ve kullanıldığı da gözlerden kaçmamalıdır” vurgusu yapan Tansu Çiller şu tespitlerde bulundu:

∂ Bir ‘üst akıl’ olmadan bu kadar gaddarca bir darbe hazırlığı ve uygulaması içine girmeleri mümkün görülmemektedir.

∂ Fetullah Gülen siyasi tercihlerinde genelde merkez solun daha solunda ve uçta olan partiler ile merkez sağın daha sağında ve uçta olan partilerle işbirliğinden çekinirdi. Nitekim, merkez soldan DSP ve merkez sağdan ANAP ilk dönemlerde Fetullah Gülen’le temas kuran partiler olarak gözlemlenmiştir.

∂ Post modern darbe sürecini (28 Şubat) yönlendiren koalisyon içinde Fetullah Gülen örgütünün de olduğu ve kendi gazeteleri, kendi te- levizyonu ve toplumun, eğitimin ve belki devletin diğer kurumlarının içine serpiştirilmiş elemanları ile bu koalisyonun katalizörü ve temel unsurlarından birisi olduğu kanaatine varıyorum.

∂ Başbakanlığım döneminde Fetullah Gülen talebi üzerine beni ziyaret etmiştir. Ayrıca bazı sosyal aktivitelerde bir araya geldiğimiz oldu. Ancak bu devlet protokolünün farklı mensuplarının da bulunduğu ortamlarda gerçekleşti. Bu görüşmelerde bana TSK’ya ilişkin taleplerde bulunmamıştır. Hizmet olarak değerlendirdiği okullarına ilişkin görüşlerini ve bunun yurt dışına da taşınması yönündeki çabalarını anlatmıştır.