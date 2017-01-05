Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesinin ardından sosyal medyada "MHP dağılıyor", "MHP'de istifalar art arda geliyor" gibi iddialar ortaya atıldı..

İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kendisi hakkında atılan 'MYK üyeliğinden istifa etti' iddiasına yanıt verdi.

"ATİLLA KAYA'NIN İSTİFASININ ÜZERİNDEN OYUNLAR OYNANMAYA ÇALIŞILIYOR"

AA'nın sorusu üzerine haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sancaklı, bunların MHP'ye yönelik manipülasyonlar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti:

"Atila Kaya'nın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının üzerinden oyunlar oynanmaya çalışılıyor"

"BEN KURDA KURT DEMEM ARDINDAN KÖPEK HAVLAMIYORSA" PAYLAŞIMI

Diğer yandan Sancaklı, MHP lideri Bahçeli ile olan fotoğrafını "Ben kurta kurt demem ardından köpek havlamıyorsa" notuyla paylaştı.



