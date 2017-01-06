Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyeti ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, burada esnafa ilişkin üç müjdeyi açıklamıştı. Başbakan Yıldırım, yaklaşık 1 milyon 600 bin esnafın sicilinin temizleneceğini, esnafın krediye erişiminin önündeki tüm engellerin kalkacağını ve esnafın da İşsizlik Fonu'ndan yararlanmasının sağlanacağını açıklamıştı. Başbakan Yıldırım’ın açıklamaları, Van esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle depremden sonra zor günler yaşadıklarını belirten esnaflar, bu müjdelerin cansuyu niteliğinde olduğunu söylediler. Esnaflık mesleğine yeni atıldığını ve Başbakan’ın müjdelerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Sercan Bahçe, “Son dönemde esnafın hali çok iç açıcı değildi. Bu üç müjde yapılacak olursa çok iyi olur. Bunların faydalı olabileceğine inanıyor, destekliyorum. Bu esnafa sıcak bir kan gibi gelecek. Eğer 50 bin TL’lik kredilerden faydalanabilirsek, bizde kendi yatırımlarımızı biraz iyileştiririz. Bizim açımızdan hızlı bir geçiş olur. Daha önce 15 binle kısıtlı olduğu için bize bir fayda vermedi. Ama Başbakanımızın iki gün önceki açıklaması bizi ayrı umutlandırdı” dedi.

Ömer Tunç isimli esnaf ise, daha önceki kredi 15 binle sınırlı olduğu için faydalanamadıklarını belirterek, “İnşallah bizlere verilir. Çok büyük bir kriz var ve esnafımız zor durumda. Bu konuda yardımcı olurlarsa çok iyi olur” diye konuştu.

Özellikle sicil affının çok önemli olduğunu dile getiren Tunç, “Zor durumdayız, ödeme yapamıyoruz. Esnaf zor durumda olduğu için sadece kirasını ödüyordu. Bizim için iyi olacaktır. Bunun yanında yine İşsizlik Fonu bizim için çok iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

Başbakan Binalı Yıldırım’ın açıkladığı müjdelerin sevindirici olduğunu dile getiren Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge de, “İnşallah Başbakanımız esnafımıza derman olur. Bu esnaflarımıza bir cansuyu niteliği taşıyacaktır. Depremden bu yana kötü günler geçirdik. Depremden sonra ülkenin siyasal durumu ve ardından darbe girişimi nedeniyle esnafın yüzü bir türlü gülmedi. Özellikle Van bu sıkıntıyı daha çok çekti. En çok Van’ın ihtiyacı vardı. Bu anlamda yapılacak bir çalışmada Van’a farklı bir önceliğin tanınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yaptıkları çalışmalardan dolayı Başbakanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bu yana esnaflara devrim niteliğinde birçok iyileştirici ve destekleyici tedbirleri aldığını vurgulayan Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı İdris Karael ise, “Esnaflarımız, meslek grubu ne olursa olsun kredi alma şartları taşıması halinde bu kredilerden faydalanabilecektir. Özellikle sicil affı ile ilgili Başbakan'ın müjdesi bizleri sevindirmiştir. Esnafımız için iyi oldu” dedi.

İşsizlik Fonu ile artık esnafın kimseye muhtaç olmayacağının altını çizen Karael, “Burada esnaf ve sanatkar mağdur olduğunda ya da iflas ettiğinde bir yeşil kartlı gibi gidip devletten hizmet alamıyordu. Ancak bugün bu fon sayesinde ilerde bir kaza ya da iflas halinde kimseye muhtaç olmadan bu sandıktan faydalanabilecek, kimseye avuç açmayacaktır. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımıza ve ilgili tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.