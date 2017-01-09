Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninden önce Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.Şehitlikteki anıta çelenk konulmasının ve saygı duruşunun ardından söz alan Çavuşoğlu, bu yıl da Büyükelçiler Konferansı'na meslek şehitlerini ve gazilerini anarak başladıklarını belirtti.

"İyi terörist, kötü terörist yoktur"



Çok sayıda diplomat, kamu görevlisi ile aile yakınlarının görev başında hain saldırıların hedefi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Çavuşoğlu, "Maruz kaldıkları terörü bir kez daha lanetliyoruz. Bu teröre göz yumanlara, teröristlere hoşgörüyle bakanlara tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. İyi terörist, kötü terörist yoktur. Bu belayı yenmek için gerçek bir iş birliği sergilemelerinin zamanı geldi de geçiyor. Terörle mücadeleyi koşulsuz şartsız yerine getirmeliyiz. PKK, DEAŞ, DHKP-C veya FETÖ. Biz, yüce devletimize ve aziz milletimize yöneltilmiş tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Şehitlerin ve yakınlarının vatan için benzersiz bir fedakarlık gösterdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Burada bana eşlik eden genç ve tecrübeli tüm mesai arkadaşlarım, şehitlerimizin anısına layık olabilmek için gece gündüz çalışıyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, şehitlerin hatıralarını yaşatmak için birçok anıt inşa edildiğini ve bu çalışmaların devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevlerimizi yaparken şehitlerimizin anısı bize güç veriyor. Onların vatan sevgisini örnek alıyoruz ve aziz hatıralarını gelecek nesillere aktarmayı görev biliyoruz. Terör belası, ne yazık ki hala can alıyor. 2016 yılında çok sayıda vatan evladımızı menfur saldırılarda kaybettik. Ömer Halisdemir'in, Fethi Sekin'in ve diğer şehitlerimizin kahramanlığı bu ülkenin en büyük hazinesidir. Terör örgütlerine karşı canlarını ortaya koyarak mücadele eden gazilerimizi, askerlerimizi ve güvenlik mensuplarımızı saygıyla anıyorum."

Törenin sonunda Çavuşoğlu ve büyükelçiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Anıtkabir'e ziyaret



Çavuşoğlu ve büyükelçiler, daha sonra Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çavuşoğlu, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.