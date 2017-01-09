Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turan, "Sözü olmayan gerginlik oluşturur. Hiç bir şekilde onların oyununa gelmeyeceğiz" dedi.

Oylamalar açık mı kapalı mı yapılacak?

Turan, Ben oraya imza attım. "Evet" vereceğimi beyan ettim: Vekiller ne isterse onu yapacak. Açık oy mu gizli oy mu kullanır buna kimse karışamaz. Bunu zamanınde Sayın Ecevit yapmış, sayın Yılmaz yapmış.

Hiç kimse bizim oyumuz üzerinde ipotek kullanamaz.

"CHP'den de evet oyu bekliyoruz"

Eğer CHP'de kendi vekilleri üzerinde baskı kurmaz ise CHP'den de evet oyu bekliyoruz.

Anayasa değişikliği meselesi Ak Parti meselesi değil, tüm Türkiye'nin meselesi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Anayasa değişikliği teklifi nedeniyle Meclis çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Meclis'e çıkan yollar, trafiğe kapatılırken, anayasa değişikliğini protesto etmek için TBMM yakınına gelen gruplara polis ekipleri, izin vermedi.

Çevik kuvvet ekipleri, toplanan grupları bulundukları yerlerden uzaklaştırırken, daha önce yapılacağı duyurulan eylemlere polisin izin vermeyeceği öğrenildi. Öte yandan başta CHP Ankara İl Başkanlığı olmak üzere çok sayıda STK, bugün için Meclis Dikmen Kapısı önünde eylem yapılacağını duyurmuştu.