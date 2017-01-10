Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu ANKARA

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri başladı. Genel Kurul’un dün saat 14.00’de başlayan ilk gün görüşmelerinde anayasa değişikliğine ancak akşam saatlerinde sıra geldi. CHP ve HDP’nin ayrı ayrı verdiği grup önerilerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde görüşmelere geçildi. Meclis Genel Kurulundaki ilk gün görüşmelerinde teklifin tümü üzerinde siyasi parti temsilcileri görüşlerini dile getirdi. İşte konuşmalarda öne çıkan detaylar...

ÜLKEMİZ İÇİN İSTİYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: “Soğukkanlılıkla, sağduyulu, beraberce değerlendirelim. Yanlışımız varsa bunu revize ederiz, eksiğimiz varsa bunu düzeltebiliriz. Biz bu değişikliği bu ülkenin geleceği için istiyoruz. Biz bu işi Cumhurbaşkanımız için değil, bu ülkenin ileriki yıllarda muhtemel riskleri yok olsun diye istiyoruz.”

MİLLETİN HABERİ BİLE YOK

CHP Milletvekili Deniz Baykal: “Anayasamızın, devletimizin en temel dayanaklarıyla oynayan böyle bir tasarıdan milletin haberi olmadan alelacele, komisyonlarda, Genel Kurulda bu tasarıyı görüşme durumunda kalıyoruz. Konunun toplumun hiçbir kesimiyle müzakere edilmediği ortadadır. Üniversitelerin, hukuk fakültelerinin, baroların, sendikaların, esnaf kuruluşlarımızın, milletin haberi yoktur. Sanki milleti haber etmeden işi oldubittiye getirme çabası vardır.”

Teklif öncesi CHP’liler, yeni anayasaya kesinlikle karşı çıkacaklarını ifade ederek Meclis’e yürümek istediler. Güvenlik güçlerinin izin vermediği yürüyüşte kavga çıkaran CHP’lilere, ısrarları sebebiyle polis müdahale etti. CHP’li vekillerin bütün provokasyonlarına rağmen Meclis’te yoğun bir maraton var. AK Parti ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı 18 maddelik paketin görüşmelerinin 13-15 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Ancak CHP’nin engelleme girişimleri nedeniyle görüşmelerin ay sonuna kadar sürebileceği değerlendirmeleri yapılıyor. AK Parti’nin yaptığı taslak takvime göre, Cumhurbaşkanı’nın şubat ayı başında onaylaması durumunda paket 2 veya 9 Nisan’da referanduma sunulacak.

MHP’Lİ AKÇAY’DAN CHP’YE: Gerilimi bırakın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, anayasanın ilk dört maddesinde en ufak bir değişiklik olmadığını belirterek “CHP’ye çağrıda bulunuyorum. Bu gerilimi artırmaktan vazgeçsinler. Meclis’te milletvekillerinin özgür iradeleriyle ya kabul edilir ya da reddedilir. Ama inisiyatif alamamanın verdiği hırçınlıkla CHP, vatandaşları yanlış yönlendiriyor” diye konuştu.