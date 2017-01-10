Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan’ın Texas’taki North American Üniversitesi’ne rektör olarak atandığını hatırlatarak “Ülkemizde kara listede olan bir FETÖ terör örgütü mensubu ABD’de bir üniversite rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem bir iştir?” dedi

9. Büyükelçiler Konferansında konuşan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletin dünyaya örnek olacak bir demokrasi destanı yazdığını belirterek şunları kaydetti:

O gece milletimiz canını hiçe sayarak demokrasiyi savunurken on yıllardır bize demokrasi dersi verenler zamana oynamıştır. Tianenmen Meydanı’nda tankların önüne çıkanları taltif yağmuruna boğanlar Kızılay Meydanı’nda tankları durduranları görmezden gelmişlerdir. Ben burada sadece empati eksikliğinden bahsetmiyorum. Çok daha vahim bir durumdan kayıtsızlıktan, umursamazlıktan hatta darbenin başarılı olmasını ummaktan bahsediyorum.

BU NE MENEM BİR İŞTİR?

Bizim yaşadığımız hadiselerin onda birine bile maruz kalmayanların aldığı tedbirler ortadayken anayasa ve uluslararası hukuka uygun olarak hayata geçirdiğimiz tedbirler ilk günden itibaren bu çevreler tarafından eleştiriliyor. Maalesef daha da kötüsü FETÖ üyesi teröristler bazı ülkelere sığınmaktadır. Sığınma hakkı Suriyeli, Arakanlı mültecilerden esirgenirken FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlere bu altın tepside sunuluyor. Ülkemizde kara listede olan bir FETÖ terör örgütü mensubu ABD’de bir üniversite rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem bir iştir?

ATEŞLE OYNANIYOR

Birileri ısrarla elinde en çok Müslümanların kanı olan DEAŞ’ın üzerinden İslam düşmanlığı yapıyor. Açık ve net söylüyorum. Bunun adı ateşle oynamaktır. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda Türkiye yalnız değildir. AB hâlâ ülkemiz için stratejik bir hedeftir. Bir yanda üyeliğe yönelik adımlar atarken Birliğin ülkemize yönelik çifte standart içeren politikalarına da dur demeliyiz. AB’nin zirve önerisini de olumlu buluyorum.

ABD ile ilişkilerimiz ise ziyadesiyle hassas bir dönemden geçiyor. Terörle mücadele süreci Obama yönetiminin son yıllarda ortaya koyduğu bazı tercihlerle birleşmiş ve kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. Terör örgütlerinden gelen tehditlere karşı ABD’yi kararlı bir biçimde yanımızda görmek istiyoruz.

ERDOĞAN İLE ÇİPRAS GÖRÜŞTÜ

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonla görüştü. Görüşmede, iki lider, Kıbrıs meselesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.