Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medyada "Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olduğu" yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

ETİK NEDENLERLE KABUL EDİLMEYECEK



Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''İlgili kişinin AK Parti'ye üyelik talebi, etik nedenlerle kabul edilmeyecektir. AK Parti, kuruluşundan bugüne üyelik çalışmalarını titizlikle yürüten ve belli ilkeler ışığında bu başvuruları karara bağlayan bir partidir. Bu çerçevede şu hususu özellikle belirtmekte fayda var; AK Parti, hiç kimsenin şahsi hesaplaşmasına zemin yapılacak bir parti değildir. Partimiz aynı şekilde aile mahremiyetinin korunmasına da büyük bir önem vermektedir."

İLÇE BAŞKANI UYARILDI

Talep formunu alan, üyelik işlemi gerçekleşmeden süreç ikmal edilmiş gibi açıklama yapan ve bunu kamuoyuyla paylaşan ilçe başkanımız, özensiz ve dikkatsiz davranışı sebebiyle sözlü olarak uyarılmıştır.