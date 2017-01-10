Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkanlık sistemine ilişkin 18 maddelik anayasa değişiklik paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Görüşmelerin gelecek hafta sonunda tamamlanması bekleniyor.

CHP'Lİ VEKİL CANLI YAYIN ÜSSÜ KURDU

CHP'li milletvekili Ali Şeker, profesyonel kamera, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve ekipmanlarıyla canlı yayın yapabilmek için Meclis'te hazır bulundu.





CHP'li vekili ve canlı yayın araçlarını görünce, Levent Kırca'nın Olacak O Kadar'daki efsane tiplemesi Hamit El Sabah ve kameramanı Cevap Kelle'yi hatırladık..





(Olacak O Kadar'daki Hamit El Sabah ve Cevap Kelle tiplemeleri)











Kaynak: Ensonhaber.com