Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İsrail ilişkilerinde önemli gelişmeyi açıkladı. A Haber'e konuşan Bozdağ "Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret, 7-8 Şubat'ta yapılacak" dedi.
Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Meclis'te oylama gizli yapoldı. Anayasa'ya göre Meclis'te olan oy kullanır. Cumhurbaşkanının partili olması tarafsız olmasına mani değildir"
Bozdağ: Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret 7-8 Şubat'ta
11.01.2017 - 10:10 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İsrail ilişkilerinde önemli gelişmeyi açıkladı. Bozdağ "Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret, 7-8 Şubat'ta yapılacak" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İsrail ilişkilerinde önemli gelişmeyi açıkladı. A Haber'e konuşan Bozdağ "Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret, 7-8 Şubat'ta yapılacak" dedi.
Etiketler : Bekir Bozdağ,
436953 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/436953.aspx
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