Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İsrail ilişkilerinde önemli gelişmeyi açıkladı. A Haber'e konuşan Bozdağ "Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret, 7-8 Şubat'ta yapılacak" dedi.



Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Meclis'te oylama gizli yapoldı. Anayasa'ya göre Meclis'te olan oy kullanır. Cumhurbaşkanının partili olması tarafsız olmasına mani değildir"