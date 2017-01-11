Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Merkezi’nden gönderilen faks ile İl Başkanı Raşit Demirel ve partinin yönetim kurulu üyelerinin görevinden alındığı bildirildi. İl Başkanı Demirel’in, görevinden alınmasaydı bu hafta kendisinin istifa edeceği iddia edildi.