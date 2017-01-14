Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Laikliği inancımın güvencesi sayıyorum” diyerek böyle bir değişikliği düşünmediklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama beklediklerini söyledi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın birleşime ara verdi.

Anayasa'nın ilk dört maddesi şöyle:

I. Devletin şekli

MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.