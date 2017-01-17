AK Parti Kastamonu İl Başkanı Av. Halil Uluay, evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Başkan Uluay, acil olarak Ankara’ya Güven Hastanesi'ne sevk edilecek. 