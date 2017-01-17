Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylaması öncesinde partisinin milletvekilleriyle buluştu. Milletvekillerine ilk tur için teşekkür eden Başbakan, yaşananları hatırlattı ve "Burun kırdılar, bacak ısırdılar, kürsü işgal ettiler ama sırtlarını yere getirdik" dedi.

"İNANCIM TAM"

Başbakan ikinci turdan beklentisini de "Attığınız imzaların arkasında duracağınıza inancım tam. İlk tur oylama sonuçlarına ben ikinci turda da bu oy bandında yani 340-343 bandında oy bekliyorum" diye anlattı.

"MAKAM BIRAKILIR"

Teklifle Başbakanlık makamının kaldırılmasına ilişkin de Yıldırım'ın "Efendim, makam bırakılır mı diyorlar? bırakılır, eğer gönlünüzde millet sevdası varsa bırakılır" dediği öğrenildi.