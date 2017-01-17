Genel Kurulda TBMM İdari Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse bir konuşma yaptı. Konuşma devam ettiği sırada ayağa kalkan CHP milletvekilleri, anayasa değişiklik paketini kırmızı kart göstererek protesto etti.
CHP’den anaya değişiklik teklifine kırmızı kartlı protesto
17.01.2017 - 23:37 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 23:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Meclis Genel Kurulunda kırmızı kart çıkararak anayasa değişiklik paketine tepki gösterdi.
Etiketler : CHP,anaya değişiklik teklifi,protesto,
438792 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/438792.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER