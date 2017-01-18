Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermeni Başkanı kabul etti
18.01.2017 - 19:52 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu’nu Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,ermeni vakıflar birliği başkanı,bedros şirinoğlu,
439091 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/439091.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER