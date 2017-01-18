Milletvekili Tayyar, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videolarını paylaştı. Tayyar, video paylaşımına ise "Trump başarılı olmak istiyorsa Reis’i örnek alsın" yorumunu yaptı. Tayyar, "Kesinlikle. Reisi örnek al, zirvede kal" ifadelerini kullandı.
Şamil Tayyar'dan Trump’a: Reisi örnek al
18.01.2017 - 19:55 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’a böyle seslendi: Trump başarılı olmak istiyorsa Reis’i örnek alsın
Etiketler : şamil tayyar,donald trump,
439094 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/439094.aspx
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