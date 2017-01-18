Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milletvekili Tayyar, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videolarını paylaştı. Tayyar, video paylaşımına ise "Trump başarılı olmak istiyorsa Reis’i örnek alsın" yorumunu yaptı. Tayyar, "Kesinlikle. Reisi örnek al, zirvede kal" ifadelerini kullandı.