Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda altıncı madde 342 oyla kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur altıncı madde oylamasına 485 milletvekili katıldı. Oylama sonuçları şu şekilde oluştu; 342 kabul, 138 ret, 3 boş, 2 geçersiz.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, 7'nci maddenin görüşmelerine geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesi ile cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor. Değişiklikle cumhurbaşkanının seçilme şartları da belirleniyor.