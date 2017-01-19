Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında eski CHP'li, bağımsız vekil Aylin Nazlıaka kendisini kürsüsündeki mikrofona kelepçeledi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Tutuklu vekillerin oy kullanmasına izin verilip verilmemesi konusundaki tartışma esnasında kürsüye çıkan Nazlıaka, kendini buradaki mikrofona kelepçeledi. Nazlıaka, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın tüm ikazlarına rağmen kürsüden inmeyince oturuma ara verildi.

Bahçekapılı'nın Nazlıaka'ya "tamam Sayın Nazlıaka, yeterince basına konu oldunuz, size söz hakkı vermedim, lütfen yerinize geçin" şeklinde tepki gösterirken, vekiller arasında da tartışmalar yaşandı.