Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SON DURUM: Çıkan tartışma üzerine, oturuma 15 dakika daha ara verildi.

TBMM'de bağımsız vekil Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüdeki mikrofona kelepçelemesinin ve sonrasında yaşanan olayların ardından ikinci tur görüşmeleri yeniden başlamıştı.

Nazlıaka'nın kürsüden uzaklaştırılması sırasında kadın vekiller kavga etmiş, görüşmelere saatlerce ara verilmişti.

İKİNCİ TUR HAKKINDA ÖZET BİLGİ

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak.

İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.