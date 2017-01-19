Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın TBMM Genel Kurulunda kendisini kürsüye kelepçeleyerek gerçekleştirdiği eylem sona erdi. Nazlıaka’nın eylemi üzerine bazı milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
Nazlıaka’nın kelepçeli eylemi sona erdi
19.01.2017 - 23:42 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka’nın TBMM'deki kelepçeli eylemi sona erdi.
Etiketler : aylin nazlıaka,kelepçeli eylem,
439503 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/439503.aspx
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