Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa görüşmelerinin 2. tur oylamaları sırasında CHP'den ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini konuşma yapılan kürsünün mikrofonuna kelepleyerek buradan ayrılmayacağını söyledi. İki kez birleşime ara verilmesine rağmen kürsüden ayrılmayan Nazlıaka AK Partili kadın vekiller tarafından zorla uzaklaştırıldı.

GÖKÇEK: BENİM FOTOĞRAFIMI KOYSUNLAR, BIRAKIR

Nazlıaka'nın bu eylemi, aralarında sürekli atışma yaşandığı bilinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in diline dolandı. Gökçek Nazlıaka'nın kendini kürsüye keleplelemesinin ardından twitter hesabından, "Aylin kendini kürsüye kelepçelemiş. Arkadaşlar karşısına benim fotoğrafımı koysunlar, çılgına döner kürsüyü bırakır." yazdı.





"SEN İKNA EDERSİN DİYORLAR"

"Gökçek daha sonraki tweet'lerinde ise Twit alemi...Kaç tane milletvekili arkadaş aradı. Aylin'i ancak sen ikna edersin diyorlar. Ne dersiniz? Ne yapsak acaba."

"Helal olsun Bizim AK Partili bayan milletvekilleri Aylin işini halletmişler Tebrikler..." yazdı.





