Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında kendini Meclis kürsüsündeki mikrofanlara kelepçeledi. Uzun süre kürsüden inmeyi reddeden Nazlıaka'ya kadın milletvekilleri müdahale etti.

Müdahale sırasında arbede çıktı. Yaşanan karışıklılıkta Ak partili Gökcen Özdoğan Enç boyun ve belinden yaralanarak hastaneye kaldırldı. HDP'li meclis başkanvekili Pervin Buldan da, kavga sırasında yaralandı ve Meclis revirine kaldırıldı.

PAVEY YAŞADIKLARINI ANLATTI

Nazlıaka'nın kelepçeli eylemi sonrası çıkan arbedede CHP Milletvekili Şafak Pavey'in de protezi çıktı.