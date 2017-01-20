Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda 8'inci maddenin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri söz alarak, yaşanan gerginliklere ilişkin görüşlerini paylaştılar.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, milletvekillerinin hep beraber ülke için mesai harcadıklarına işaret ederek, Engin Altay'a yönelik hareketi kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bir grup başkanvekilinin üzerine koşarak saldırmanın Meclis tarihinde yaşanmamış bir olay olduğunu söyledi. AK Parti milletvekilinin Engin Altay'a yaptığı saldırının açıkça ceza gerektirdiğini ifade eden Özel, olayı en şiddetli şekilde kınadığını belirtti.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise grubu adına yaptığı konuşmada, kadınları sahiplenmeye yönelik ifadeleri ve onlara gösterilen şiddeti eleştirdi. Önder, "Kadınlar hiç kimsenin bir şeyi değildir, 'Benim kadınım, senin kadının' yaklaşımlarını kabul etmek mümkün değildir." diye konuştu.

Şiddet uygulayan milletvekillerinin bir süre sonra bunun mahcubiyeti ile baş başa kalacağını, yaşananın bir utanç vesilesi olacağını, kimsenin bununla gurur duymaması gerektiğini belirten Önder, "Şiddet geçer fakat ama burada bir duyarlılık görmedik. İnsanı yaralayan budur." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Nazlıaka'nın kürsü işgali yaptığını bu durumu kınadığını söyledi.

Meclis kürsüsünün önemli bir yer olduğunu, işgaline destek verilmesinin de doğru olmadığını vurgulayan Akçay, yaşanan kavgada yaralanan Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ile AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akçay, CHP Grup Başkanvekili Altay'a yönelik hareketi de tasvip etmediğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, tekrar söz alarak "senin kadının, benim kadınım" ifadesinin partiye mensubiyet olarak dile getirildiğini, bağlamından koparılmasının doğru olmadığını belirtti.

Birleşimi yöneten Bahçekapılı da "Pervin de kardeşimdir, Şafak da kardeşimdir, Gökçen de kardeşimdir." dedi.

Teklifin 8'inci maddesi

Genel Kurulda uzun süren gerginliklerin ardından görüşmelerine başlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 8'inci maddesine göre, Anayasanın, "cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine" ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatı getiriliyor.

Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor.

Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verecek.

Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak.

Kararname çıkarma yetkisi

Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.

Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek.

Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerini gönderecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul edecek. Milletlerarası antlaşmaları onaylayacak ve yayımlayacak.

Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak. Milli güvenlik politikalarını belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak.

TBMM adına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verecek.

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin cezalarını hafifletecek veya kaldıracak.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Kararnamelerle, yürütmenin ihtiyacını karşılaması sağlanacak, temel hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve hürriyetler, düzenleme alanı dışında bırakılacak.

Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.

Kanunlarda, kararname konusu ile aynı konuda farklı hüküm bulunması halinde kanun uygulanacak. TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelecek.

Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecek. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı ayrıca, anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacak.

Teklifin 8'inci maddesinin gizli oylamasına başlandı

Gizli oylama öncesi maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.

CHP'nin önergesi hakkında konuşan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, parlamentoların ve demokrasilerin geleneklerinin bulunduğunu belirterek, bunların çoğu zaman yazılı kurallardan daha üstün olduğunu söyledi.

Tezcan, "Ne zaman ki bir ülkede halkın, milletin temsilcisi olan parlamentoların, demokrasilerin gelenekleri yazılı kurallardan, güçten, kudretten, zorbalıktan daha üstün olursa orada demokrasi yerleşmiştir. Asıl yapmamız gereken şey budur." diye konuştu.

Bülent Tezcan, "Roma'da, çarmıha gerileceklere çarmahı sırtında taşıtırlar imiş. Bu Meclise kendini feshedecek kanunun altına imza atma utancını Allah da tarih de nasip etmez inşallah." ifadesini kullandı.

Daha sonra gizli oylamaya geçildi.

Bu arada, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, kolu sarılı halde Genel Kurula geldi.

Teklifin 8'inci maddesi, cumhurbaşkanı görev ve yetkileri ile cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin düzenlemeyi içeriyor.

8'inci madde 339 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 8'inci maddesi 339 oyla kabul edildi.