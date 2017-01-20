TGRT Haber’in ilgi çeken programı Medya Kritik’te müthiş bir iddia orta atıldı. Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'den beklenmedik bir zamanda randevu talep etmesindeki soru işaretlerine dikkat çekti. Fuat Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise müthiş bir iddia ortaya atarak "Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye Fetullah Gülen'in mesajını mı götürmek niyetindeydi?" sorusunun cevabını aradı...
Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye Gülen'in mesajını mı götürdü?
20.01.2017 - 19:24 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur ve Cem Küçük, Kılıçdaroğlu'nun sürpriz bir şekilde randevu talep ederek MHP lideri Bahçeli ile görüşmesini Medya Kritik’te masaya yatırdı.
TGRT Haber’in ilgi çeken programı Medya Kritik’te müthiş bir iddia orta atıldı. Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'den beklenmedik bir zamanda randevu talep etmesindeki soru işaretlerine dikkat çekti. Fuat Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise müthiş bir iddia ortaya atarak "Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye Fetullah Gülen'in mesajını mı götürmek niyetindeydi?" sorusunun cevabını aradı...
Etiketler : cem küçük,fuat uğur,medya kritik,
439741 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/439741.aspx
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