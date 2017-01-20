Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber’in ilgi çeken programı Medya Kritik’te müthiş bir iddia orta atıldı. Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'den beklenmedik bir zamanda randevu talep etmesindeki soru işaretlerine dikkat çekti. Fuat Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise müthiş bir iddia ortaya atarak "Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye Fetullah Gülen'in mesajını mı götürmek niyetindeydi?" sorusunun cevabını aradı...



