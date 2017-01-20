Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medyadan çeşitli konuşlarda paylaşımlar yaptı. Bahçeli, Azerbaycan'la kriz çıkartan ve önümüzdeki ay vizyona girecek olan Recep İvedik 5 filmindeki sahne hakkında da değerlendirmede bulundu.

Bahçeli, "Azerbaycanlı soydaşlarımız Türk'tür, Türk milletinin vakur ve asil mensuplarıdır. Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemeyecek, dahası zedelenmesine hiçbir millet evladı izin vermeyecektir" dedi.

İşte Bahçeli'nin twitter'dan verdiği mesajlar:

ÖĞRENCİLERE KARNE MESAJI

Bahçeli tweetlerinin devamında bugün karne alan öğrencilere de mesaj verdi.



Bahçeli şunları söyledi:

-Öğrenci velilerine ve saygıdeğer öğretmenlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum.

-Karnede zayıf varmış, notlar düşük ya da yüksekmiş, orasında değilim. Fırsat verilirse her Türk çocuğunun dünyayı titreteceğini biliyorum.

-Karne bugün kırıksa yarın tamir edilir.Önce kendine güvenen, milletine ve öz değerlerine bağlanmış inançlı ve ahlaklı nesiller yetişmelidir.

-Şahsen gelecekten çok ümitliyim. Pırıl pırıl evlatlarımızı görünce göğsüm kabarıyor, umutlarım kanatlanıyor, şevkim katlanıyor.

-Ne Mutlu Türküm diyene sözünü haykıran bir kişi de kalsa, orada medeniyet, millet, muzaffer bir ruh vardır. Eğitim bu şuuru vermelidir.

-Gözümde ve gönlümde bir Türk dünyaya bedeldir.

-20 Ocak 1990 Türk milleti ve bilhassa Azerbaycanlı gardaşlarımız için karanlık ve acı bir tarihtir.20 Yanvar'da (Ocak) Türk'ün kanı akmıştır.

-27 yıl önce, 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece Bakü'de cinayet ve şiddet düğmesine basılmış,Rus tankları soydaşlarımızın üzerine yürümüştür.

-Bağımsızlık sevdasını cesaretleriyle tutuşturup zulme meydan okuyan, esarete başkaldıran gardaşlarımız acımasızca hedef alınmıştır.

-Bakü sokakları ateşe boğulmuş, tankların palet gürültüleri mazlumların feryatlarını bastırmış, kin ve zalimlik volkan gibi patlamıştır.

-Sonuçta Dağlık Karabağ işgalini protesto etmek amacıyla toplanan, ancak saldırıya uğrayan soydaşlarımızdan 143'ü şehit, 611'i yaralanmıştır.

-Üç renkli bayraklarının altında hür ve bağımsız yaşama irade ve isteğiyle şehadete eren gardaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

-Türklüğün yaşandığı her coğrafya bizim ilgi ve duyarlılık alanımızdadır.

RECEP İVEDİK'E TEPKİ GÖSTERDİ

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 5 filminde bir Azeri boksörle geçen sahneye Azeriler tepki göstermiş, Gökbakar sahneyi filmden çıkardığını duyurmuştu.



Bahçeli bu konuya da değinerek şöyle dedi:

-Azerbaycanlı soydaşlarımız Türk'tür, Türk milletinin vakur ve asil mensuplarıdır.

-Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemeyecek, dahası zedelenmesine hiçbir millet evladı izin vermeyecektir.

-Coğrafyalarımız ayrı, devletlerimiz farklı olabilir; ama biz aynı milletin, yürekleri bir atan evlatlarıyız. Ayrımız gayrımız yoktur.

-Bakü'de Mahnı, Ankara'da oyun havasıyız. Gence'de destan, Dumlupınar'da zaferiz. Hocalı'da gözyaşı, Kars'ta duayız.

-Bir yanımız Bahtiyar Vahapzade ise diğer yanımız Mehmet Akif Ersoy'dur. Bizim nezdimizde Karacaoğlan neyse Kurbani odur.

-Guba'da ses veren balaban, Hızı'da dile gelen Tar; Erzurum'da vuran davulun, İstanbul'da öten neyin ikiz kardeşidir.

-Mustafa Kemal ne kadar Türk ise, Mehmet Emin Resulzade, Haydar Aliyev, Ebulfez Elçibey de Türk'tür, Türk'ün iftihar listesinin zirveleridir.

-Azadlık kaderimiz, Turan ülkümüzdür.