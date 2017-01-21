MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır" dedi.
Devlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklaması
21.01.2017 - 04:44 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 04:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anayasa değişik teklifinin kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
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439819 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/439819.aspx
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