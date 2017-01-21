Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD tarihinin en çok tartışılan ismi dolar milyarderi emlakçı iş adamı Donald Trump, artık resmî ABD Başkanı... Trump, bütün tartışmaların eşliğinde Beyaz Saray’a çıktı ve Başkan Barack Obama’dan görevi resmen devraldı. Trump ve Başkan Yardımcısı Pence, devir teslim töreni kapsamında ilk olarak Arlington Ulusal Mezarlığındaki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı. Trump daha sonra anıt önünde düzenlenen “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” temalı konsere katıldı.

OBAMA İLE KAHVE

Halkın önüne bütün aile fertleriyle çıkan Trump, törenin yapılacağı günün sabahına St. John Kilisesi’ne giderek başladı. Trump, buradan Beyaz Saray’a geçerek Barack Obama ile bir kahve içti. Trump, ardından Obama ile birlikte Kongre binasına geçti ve burada yemin edip Başkan olarak ilk konuşmasını yaptı.

Trump, “Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü Washington’dan halkın kendisine geri veriyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Bugünden itibaren sadece Amerika öncelikli olacak. Harekete geçme zamanı geldi. Bugün ettiğim yemin, tüm Amerikalılara bağlılık yeminidir. ABD yeniden kazanmaya başlayacak. İstihdamı, sınırlarımızı, zenginliğimizi geri getireceğiz. Washington gelişti, ancak halk bu zenginlikten nasiplenemedi. Politikacıların refah düzeyi arttı, ancak istihdam azaldı ve fabrikalar kapandı. Yerleşik düzen bu ülkenin insanlarını değil, kendini muhafaza etti. Onların zaferi sizin zaferiniz değildi.” Trump, dış politikayla ilgili olarak da “Eski ittifakları güçlendireceğiz ve yenilerini kuracağız” diyerek, modern dünyanın “radikal terörizme” karşı birleşeceği ve onu yeryüzünden sileceği vurgusunu yaptı. Trump, Kongre’de onuruna verilen geleneksel yemeğin sonrasında National Mall’e geçti ve burada 1 milyon kişinin hazır bulunduğu resmigeçide katıldı. Konvoyun en başında yer alan Trump yürüyerek kendi adını taşıyan otelin önünden, yeni ikametgâhı Beyaz Saray’a ulaştı. Törene eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter ile 8 Kasım’daki başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton gibi isimler de katıldı. Üç gün sürmesi beklenen kutlamaların maliyetinin 200 milyon doları aştığı bildirildi. Törenlerde Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.